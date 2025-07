GROSSETO – Presentato questa mattina, nella sala del Consiglio comunale, il terzo meeting di biliardo sportivo organizzato dall’Asd Accademia Grosseto in collaborazione con l’Amministrazione comunale. La manifestazione è in programma sabato 19 luglio, a partire dalle ore 14, presso la sede dell’associazione in via Zircone 20.

Tra i nomi di spicco nel tabellone degli otto partecipanti, il neo campione del mondo Andrea Ragonesi, affiancato da due ex campioni del mondo, David Martinelli e Matteo Gualemi, e dal vice campione del mondo Sandro Giachetti. Tutti e tre sono toscani, testimonianza concreta del talento che la nostra Regione continua a esprimere in questa disciplina. In rappresentanza della città, parteciperà anche il grossetano Simone Francioli.

Completano la rosa dei protagonisti tre nomi di altissimo livello: Michele Cosci, Omar Casarotto e Riccardo Barbini, tutti pluricampioni e protagonisti delle più importanti competizioni nazionali e non solo.

“Il terzo meeting di biliardo sportivo non è solo una competizione, ma un’occasione di valore per la nostra città – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi –. Ospitare a Grosseto atleti di questo calibro, tra cui più campioni del mondo, è motivo di grande orgoglio e rappresenta un’importante opportunità di visibilità e prestigio per tutto il territorio. Ringraziamo l’Asd Accademia Grosseto per la passione e l’alta qualità organizzativa che continua a dimostrare”.

Soddisfatto anche il presidente dell’Asd Alessandro Infantino che afferma: “L’edizione 2025 si preannuncia straordinaria, sia per il livello tecnico sia per il valore simbolico degli atleti presenti – commenta –. Un ringraziamento speciale va al Comune di Grosseto, che ha voluto omaggiare i primi due classificati con opere d’arte raffiguranti scorci del nostro territorio. Infine, ringraziamo anche a tutti gli sponsor, ai partner, ai volontari e a chi ha contribuito alla realizzazione dell’evento”.

Alla conferenza stampa erano presenti anche Maurizio Marraccini di Generali e Antonino Quilli del Caseificio Grosseto, tra gli sponsor dell’iniziativa (nella foto da sinistra a destra: Maurizio Marraccini, Ivano Landi, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Alessandro Infantino, Antonino Quilli).