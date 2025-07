RISPESCIA – Si è costituito ufficialmente, al termine di una partecipatissima assemblea pubblica con oltre 50 aderenti, il Comitato per lo Sviluppo Sostenibile di Rispescia, promosso da cittadini uniti dalla volontà di tutelare la vivibilità, la salute e il

paesaggio della frazione.

Il comitato nasce in risposta all’imminente installazione di un’antenna 5G a ridosso delle abitazioni e degli spazi frequentati da bambini, considerata dai residenti una minaccia inaccettabile per la qualità della vita e per il valore ambientale e immobiliare della zona.

Durante l’assemblea hanno portato il loro pieno sostegno politico e istituzionale, per quanto di loro competenza, i consiglieri comunali Cirillo, Gabbrielli, Pizzuti e Rosini, esprimendo preoccupazione per il metodo e la localizzazione dell’intervento, e disponibilità a supportare il Comitato nei prossimi passaggi.

Il Comitato ha eletto il consiglio direttivo, così formato: presidente Carmine Caracciolo,

vicepresidente Leonardo Cagnolati, tesoriere Diego Nicoletti, consiglieri Michele

Fontanarosa e Rosa Riccio.

Il presidente ha dichiarato «La comunità di Rispescia ha dimostrato lucidità e

determinazione. Percorreremo ogni strada legittima, democratica e trasparente per sventare questa minaccia. Il nostro obiettivo è uno solo: impedire l’installazione dell’antenna in un luogo tanto delicato e inadeguato, così vicino a case e bambini».

Il Presidente si è poi rivolto direttamente all’assessora Vanelli, che ha sostenuto che “il

Comune non può fare nulla”, con queste parole: «Prendiamo atto con stupore di tanta

impotenza amministrativa. Ci risulta diversamente, ma se davvero l’assessore reputa di non

poterci aiutare in nessun modo, chiediamo almeno che faccia qualcosa: ci consegni, in tempi rapidi, tutti gli atti e il carteggio relativi al procedimento, nella più completa trasparenza».

Il Comitato proseguirà ora le proprie attività con raccolte di adesioni, informazione pubblica e iniziative legali e istituzionali, determinato a difendere con fermezza il territorio e la comunità di Rispescia.