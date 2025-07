GROSSETO – Una domenica da ricordare sulle rive del Lago di Chiusi, dove si è svolto il triathlon in modalità sprint, che prevedeva 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa. A mettersi in evidenza è stata la squadra della Triathlon Grosseto, presente con ben dodici atleti.

La giornata si è aperta sotto una pioggia battente che ha reso difficile anche la semplice consegna dei pacchi gara. “Pioveva a dirotto” raccontano alcuni atleti, costretti a ripararsi con gli ombrelli mentre ritiravano il materiale tecnico. Nonostante le condizioni meteorologiche, lo spirito era alto: “Eravamo tutti leggeri, il meteo dava buono e invece ci ha fregato” aggiungono con ironia. Fortunatamente, poco prima della partenza, la pioggia ha cessato di cadere.

Il percorso di nuoto è stato leggermente accorciato per motivi di sicurezza, circa 150 metri in meno, ma ciò non ha tolto nulla all’impegno richiesto agli atleti. La frazione ciclistica si è rivelata particolarmente tecnica e impegnativa, con salite, discese e tratti sterrati. La corsa finale, tutta sul Lungolago, si è svolta anch’essa in condizioni difficili a causa del fondo bagnato. Non sono mancati momenti di difficoltà: diversi concorrenti hanno accusato crampi o problemi fisici, tanto che si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza in alcune occasioni. Tuttavia, tutti gli atleti della Triathlon Grosseto sono riusciti a concludere la gara, dimostrando determinazione e spirito di squadra. Al termine della competizione le nuvole hanno lasciato spazio a un timido sole, giunto giusto in tempo per le premiazioni.

“Alla fine ce la siamo cavata. Meno male. Dopo la gara ha ricominciato a piovere, ma durante le premiazioni siamo stati graziati – hanno commentato i biancorossi, soddisfatti della prova. Su quasi duecento i partenti, i maremmani hanno fatto registrare numerosi piazzamenti di rilievo. Claudio Tondini ha conquistato il secondo posto nella categoria M1 con il tempo di 1h10m17s. Ottimo anche Andrea Matta, secondo nella categoria S4 in 1h11m07s, ed Enrico Marcucci, secondo tra gli M4 con 1h18m06s. Trionfo per Guido Petrucci, primo nella categoria M5 con 1h22m56s e vincitore del titolo di campione regionale Vigili del Fuoco. Bene anche Federico Bernini, quarto nella categoria S4 in 1h13m50s, stesso tempo di Alberto Golini, settimo nella M3. Mauro Fantacci ha chiuso nono nella M3 con 1h15m34s, mentre Riccardo Casini ha ottenuto il quarto posto nella M3 in 1h12m31s. Alessandro Agnoletti è arrivato quinto nella S4 con 1h18m11s. Simone Guidarini ha chiuso quinto nella M1 con 1h19m35s, Francesco Cocola decimo nella S3 in 1h20m57s e Stefano Senesi ottavo nella M2 con 1h20m38s. Una prova corale importante per il Triathlon Grosseto che ha dimostrato compattezza, determinazione e qualità in una gara resa ancor più dura da condizioni meteo avverse ma vissuta con grande spirito sportivo.