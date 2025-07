GIUNCARICO – Mikel Demiri e Adriano Nocciolini si confermano super e conquistano il Trofeo Giuncarico di ciclismo amatoriale Uisp. Ancora un successo organizzativo per il Team Marathon Bike che, nonostante il clima incerto, è riuscito a radunare al via dal Grilli 85 amatori provenienti da tutto il Centro Italia. E il coraggio è stato premiato visto che subito dopo l’arrivo sulla Maremma del Nord è arrivata la pioggia, prevista e copiosa.

Nella prima partenza il gruppo riesce a controllare a lungo la corsa, ma l’azione giusta arriva alla fine del penultimo giro, sulla salita di Giuncarico, con un gruppo di 8 corridori che riesce ad avvantaggiarsi. Demiri è il più forte in volata e lo dimostra ancora una volta, con lo spunto decisivo che gli permette di precedere di qualche metro Francesco Oliboni, Team Bike Ballero, Benedetto Fattoi, Valdarno Regia Congressi, Lucio Margheriti, Vam Cycling Club, Michele Massa, Vitam In Cmf, Jacopo Mattolini, Parkpree, Alberto Turchetti, Speedy Bike e Tommaso Conforti, Domestic Street Racing. Poi il gruppo, regolato in volata da Vincenzo Borzi, Vam Cycling Club. “Siamo andati via di forza nel finale e abbiamo gestito la corsa – afferma il vincitore Demiri – e in volata ho avuto la meglio. In Maremma mi trovo bene, invece di allenarmi vengo a correre e va bene così”.

Nella seconda partenza è strepitoso Nocciolini: il capitano del Team Marathon Bike parte a una manciata di chilometri dall’arrivo, stacca tutti e giunge in solitaria all’arrivo. “Sapevo di non avere speranze con un arrivo in volata – sorride l’autista di Autolinee Toscane – così ci ho provato. A 50 anni, anche se mi fa strano dirlo, riesco ancora a togliermi belle soddisfazioni. Mercoledì ci riproviamo”. Sfilacciato il resto del gruppo: secondo Daniele Poli, Qred-Bike Emotion, poi Stefano Ferruzzi, Sanetti Sport, Iuri Pizzi, Team Promotech Mg K-Vis, Giuseppe Pierotti, Speedy Bike e Gabriele Guarini, New M T Bike.

A seguire, i vincitori di categoria. Ex Pro: Demiri; Elite: Mattolini; M1: Fattoi; M2: Conforti; M3: Margheriti; M4: Massa; M5: Nocciolini; M6: Ferruzzi; M7: Guarini; M8: Fabio Alberi, Valdarno Regia Congressi; Donne: Marianna Paci, Ciclistica Senese.