CAMPAGNATICO – È da sabato mattina, 12 luglio, che non si hanno più notizie di Luna, una dolcissima Labrador color cioccolato, scomparsa improvvisamente nei pressi del Podere Santa Maria, in località Marrucheti, nel comune di Campagnatico, in provincia di Grosseto.

Luna è riconoscibile per un collare rosa e una macchia bianca sul petto. I suoi proprietari lanciano un appello disperato a tutta la comunità e ai frequentatori della zona per avere qualunque informazione utile al ritrovamento.

«Luna è estremamente socievole e non è aggressiva – spiegano i padroni – ma non conosce assolutamente la zona, e temiamo possa essersi smarrita nei campi o nei boschi limitrofi».

Chiunque l’avesse vista o avesse notizie, è pregato di contattare immediatamente i numeri: 349 2506142 o 335 1339426.

Ogni segnalazione, anche la più piccola, può essere preziosa. I proprietari ringraziano anticipatamente tutti per la collaborazione.

Aiutiamo Luna a tornare a casa.