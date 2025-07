GROSSETO – Questa estate 2025 secondo le previsioni sarà lunga, calda e secca con un susseguirsi di numerose ondate di calore. Naturale dunque preoccuparsi per l’asciuttezza dei terreni e della vegetazione. Fattori che moltiplicano il rischio di incendi. Proprio perché sono oggi fenomeni ricorrenti, diffusi e devastanti, la nostra attenzione si posa sulle pinete lungo costa e sugli incendi diciamo di “interfaccia” cioè tra gli abitati e le pinete stesse.

Rami secchi che pendono dalle piante, un sotto pineta non curato e lasciato in completo abbandono! Insomma temiamo che quella un tempo richiamata accortezza che doveva essere praticata verso questi polmoni di verde, abbia avuto “briglie sciolte” ed oggi esistano di conseguenza, condizioni critiche e inopportune.

Non vogliamo emettere accuse verso nessuno ma pubblici o privati che siano, gli spazi pinetati debbono essere curati e mantenuti con accortezza e responsabilità. Anche in questo caso la parola che si impone è quella di “prevenzione”!

Purtroppo abbiamo l’impressione che il pericolo “incendi” a volte, come nel caso delle pinete, venga non sufficientemente considerato. E’ un nostro pensiero naturalmente e vogliamo sperare, anzi ottimisticamente vogliamo credere, che tutto sia considerato, monitorato e tenuto sotto controllo. Tuttavia, pur rischiando di apparire pedanti e un po’…rompiscatole, raccomandiamo che ramaglie secche e sotto pineta non vengano dimenticate e trascurate. Se ciò accadrà, tutti saremo un po’ più tranquilli