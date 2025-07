SCARLINO – Si è abbattuto su due auto in sosta il pino di via Turati, a Scarlino Scalo. Il crollo è avvenuto oggi, lunedì 14 luglio, di prima mattina.

A destare preoccupazione soprattutto la vicinanza all’asilo nido, che per oggi resterà chiuso, come comunicato dal Comune. Delle due auto colpite, solo una sembra aver subito danni alla carrozzeria.

Il pino non ha danneggiato l’edificio scolastico: sul posto, oltre al personale del Comune compresa la squadra esterna, i vigili del fuoco e la Vab.

Via Turati e via Mariotti sono state chiuse al traffico per rimuovere l’albero.