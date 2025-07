GROSSETO – Nei prossimi mesi saranno messi a bando alcuni posti per Oss, operatori socio sanitari all’interno del sistema santiario della Regione Toscana.

Per questo la Cisl Funzione pubblica e la Fisascat Cisl hanno organizzato un corso di preparazione al concorso per sostenere tutti gli aspiranti Oss, che si occupano dell’assistenza diretta alle persone e sono figure molto importati nel sistema socio sanitario e socio assistenziale.

Il corso, che si sviluppa in modalità a distanza, per agevolare la partecipazione dei lavoratori, intende rafforzare e ottimizzare le conoscenze acquisite nel percorso formativo per operatore socio sanitario e aggiornare le competenze, in vista del concorso. Le lezioni in programma sono 12, articolate in due ore ciascuna. Il corso è gratuito per gli iscritti a Fisascat Cisl Grosseto e Cisl Fp Grosseto.

Per informazioni: 0564 422319 – 348 9099851 (Fisascat) oppure 392 307182 (Funzione pubblica)