“La proroga arriva dopo lunghe ma proficue trattative sindacali e questo risultato avviene a seguito del già innescato iter per l’abolizione dell’autorizzazione paesaggistica nell’installazione delle case mobili e successivamente all’ottenimento della loro non accatastabilità, che avrebbe comportato una discrepanza rispetto alle già vigenti norme urbanistiche ed edilizie nonché soggezione a Imu.” Il commento di Bernardo Pesciullesi “Questa deroga permette a tutto il settore dell’open Air di valutare con attenzione e realismo una nuova mappatura catastale delle singole strutture in modo da individuare una definizione aggiornata ed univoca a livello nazionale aree attrezzate e non e parallelamente a garantire un’applicazione coerente ed uniforme della normativa. Al contempo questi risultati sono un segnale positivo verso un dialogo istituzionale in linea diretta sempre più proficuo per il turismo. Finalmente il governo dà ascolto al nostro settore spesso trascurato e messo in un angolo, ma che rappresenta invece una fetta importante e strategica dell’economia nazionale e come tale deve essere tutelato ed incentivato da regole che non siano un freno ma ne permettano uno sviluppo concreto e competitivo così come è richiesto a livello internazionale, in particolare in Maremma, terra ideale per il turismo all’aria aperta, parte green e ‘selvaggia’ della Toscana”.

Il direttore Andrea Biondi e l’intera struttura provinciale di Confesercenti Grosseto esprimono soddisfazione per la conferma di Bernardo Pesciullesi alla guida della categoria, ringraziandolo per la disponibilità nel mettere a disposizione la propria competenza per la rappresentanza del comparto locale.