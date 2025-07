GROSSETO – Vittoria all’ultimo respiro per il Big Mat Bsc Grosseto allo stadio Jannella (foto di Noemy Lettieri.). I biancorossi di Enrico Vecchi s’impongono per 6-7 in gara due contro il Nettuno 1945, riscattandosi così della sconfitta incassata nel pomeriggio e mettendo a segno una rimonta che ha dell’incredibile. Ancora una volta sugli scudi Brandon McIlwain, sempre più determinante in campo e fuori, visto il rapporto creato con i compagni. La formazione grossetana, che ha mandato sul monte di lancio Prins come partente, per i primi due inning ha rivisto i fantasmi del pomeriggio dopo il vantaggio inziale del Nettuno 1945 che ha messo a segno un punto nel primo inning e due nel secondo. Nel terzo inning, però, il Big Mat ha accorciato le distanze con Aloma Herrera, che ha messo a segno un fuoricampo tenendo ancora in gara i maremmani. Dopo i due punti a testa nel sesto tempo (per i biancorossi conquistano casa base ancora Aloma Herrera e McIlwain), il Big Mat Bsc compie l’impresa e ribalta la gara siglando prima un punto nel settimo inning con il fantastico fuoricampo di Venditti e poi mettendo a segno altri tre punti nell’ultimo tempo, chiudendo il risultato sul definitivo 6-7. Decisivo il singolo da due punti dell’esterno statunitense, Brandon McIlwain, sempre più uomo squadra.

Successione punti

Nettuno 1945: 120 002 001

Big Mat Bsc Grosseto: 001 002 103

Battitori

Nettuno 1945: Garcia 8 (3/5), Zazza 5 (1/5), Daniel Alejandro 7 (2/3), Mascai Coutinho 3 (2/5), Joseph Timo 6 (2/5), Mercuri 4 (1/4), Trinci 2 (0/3), Mazzanti 9 (2/4), Barbona DH (0/3);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (2/5), Aloma Herrera 5 (2/4), McIlwain 8 (3/5), Lopez 2 (1/4), Isenia DH (0/3, Brecka 0/1), Giordani 7 (0/0, Piccinelli 1/3), Ambrosino 9 (2/4), Marucci 3 (1/3), Venditti 4 (1/4, Risico 0/0).

Lanciatori

Nettuno 1945: Guzman Fermin (6.0 IP, 6 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 2 SO), Ciarla (1.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 1 SO), D’Amico Alvarez (L, 1.1 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 1 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Prins (5.2 IP, 10 H, 5 R, 5 ER, 8 SO), Artitzu (3.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 5 SO), Rodriguez Jimenez (W, 0.1, 1 SO).

Arbitro capo: Alessandro Spera

Arbitro 1B: Roger Zorzenon

Arbitro 3B: Mario Delicati