SCARLINO – Una sentenza che fa giurisprudenza e riporta giustizia dove per anni è mancata: il Tribunale del Lavoro di Grosseto ha dichiarato nullo per natura discriminatoria il licenziamento di un lavoratore del porto turistico di Scarlino, inquadrato come torrista da oltre dieci anni e improvvisamente espulso dall’azienda nel febbraio 2024 con motivazioni legate al suo stato di salute. Uno stato di salute conosciuto dall’azienda da anni, che non gli aveva mai impedito il regolare svolgimento delle sue mansioni.

A promuovere la causa è stata la CGIL di Grosseto, che ha seguito la vicenda sin dal primo momento. Il lavoratore è stato assistito in aula dall’avvocato Paolo Martellucci, specializzato in diritto del lavoro. A essere condannata è La Marina Srl, società che gestisce il porto di Scarlino, che fa parte di una galassia di aziende – con l’obiettivo di stare sotti ai 15 dipendenti – riconducibili al gruppo Baia Scarlino. Proprio il limite dimensionale sotto i 15 dipendenti è quello che, grazie alle riforme del Jobs Act, consente oggi minori tutele e più margini per licenziamenti “alleggeriti”. Licenziamenti che spesso, per le aziende che sotto alla stessa stella gravitano intorno alle attività del porto, sono stati accompagnati a esternalizzazione dei servizi, dal giardinaggio alle pulizie, con conseguente risparmio sul personale e sulla forza lavoro (soprattutto locale).

«Questa ulteriore sentenza – rimarca la Cgil – riguarda direttamente un lavoratore ed è quindi lecito domandarsi quale visione del lavoro guidi davvero le scelte aziendali in una realtà come quella del porto di Scarlino. L’amministratore delegato della Marina Srl, in quanto vertice gestionale, dovrebbe chiarire se quanto accaduto in questi anni, compreso il caso oggetto della sentenza, rispecchi una strategia deliberata oppure una deriva che merita correzione».

«Non si può puntare all’eccellenza turistica e nautica mantenendo una linea che riduce i diritti e spegne le competenze. Una struttura prestigiosa come questa dovrebbe rappresentare un’eccellenza anche nelle relazioni industriali e nel rispetto delle persone che la fanno funzionare ogni giorno».