ARGENTARIO – Bel gettone di presenza ai Campionati Italiani Estivi FIN Master di nuoto artistico per due nuotatrici argentarine. Le atlete Lucia Scotto e Maia Bonocore, rispettivamente madre e figlia classe 1974 e 2004, accompagnate per l’ASD Argentario Nuoto da Paola Zolezi, hanno preso parte all’evento conquistando una medaglia nel duo libero nella categoria 30-39, superando atlete nate negli anni ’90. La società esprime grande soddisfazione per questo risultato che, oltre ai master, continua a svolgere allenamenti per le squadre di sincronizzato, pallanuoto e nuoto anche durante la stagione estiva in modo gratuito per chi vuole provare.