GROSSETO – Purtroppo non conosciamo il nome di questo soldato che ha usato il retro della propria foto per scrivere perché, come dice, non aveva carta né soldi.

Abbiamo provato a decifrare quel che ha scritto ma alcune parole sono difficili da comprendere. Ci aiutate?

Quello che riusciamo a capire è: «Oggi 17 domenica della palme vorrei scrivere ma non cii carta e ne soldi. 17.3.40».

«Il 25 10 40partito dal monte [….] alto e arrivato a 34 Km da [….] con l’acqua a dosso e fame non potendo fare neanche la tenda la notte non potendo dormire dalla pioggia. Km 20».

Come vedete ci sono due parole difficili da decifrare, sono sicuramente i nomi di qualche luogo straniero in cui evidentemente il soldato era stato mandato a fare la guerra. Se qualcuno riesce a decifrare i nomi ce li invii. Secondo voi a che corpo apparteneva?

