CASTIGLIONE DELLA PESAIA – È stato ferito con coltello intorno alle 22 di ieri a Castiglione della Pescaia. Si tratta di un ragazzo di origine tunisina che ieri sera è rimasto ferito e dopo essere stato soccorso è stato portato in ospedale.

Restano da chiarire i motivi dell’aggressione e lo scenario in cui è avvenuta. Non è la prima volta che accadono fatti simili nei sabato sera estivi sulla costa e in particolare a Castiglione della Pescaia dove proprio in questa settimana, qualche giorno fa, era stato convocato un incontro sulla sicurezza in cui il Comune aveva convocato gli operatori turistici.

Sul posto oltre alle forze dell’ordine sono intervenuti anche la vigilanza privata con i Rangers.