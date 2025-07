GROSSETO – Il creatore del noto social network Twitter (ora diventato X) Jack Dorsey, sta sperimentando una chat tra dispositivi che sfrutta il collegamento Bluetooth. È un sistema Peer to Peer in grado di spostare dati da un telefono all’altro, sfruttando la tecnologia a corto raggio.

Un enorme cambiamento che potrebbe portare agli utenti una maggiore privacy della messaggistica istantanea. Infatti il software, chiamato Bitchat, fa sì che i dispositivi non necessitino di un server centrale che comanda il tutto. Per estendere la comunicazione a lungo raggio, il collegamento avviene infatti come una rete Mesh che quindi permette di aumentare la portata rispetto ai limiti del Bluetooth e ogni telefono può scegliere se fare da nodo di rete (ovvero da passaggio di informazioni tra un telefono ed un altro) oppure semplicemente da destinatario di messaggi.

Quindi non c’è bisogno di rete cellulare né di Wifi per chattare. Inoltre l’applicazione include anche tutti gli strumenti moderni di chat come le chat di gruppo. Una vera e propria rivoluzione che porterebbe ad un cambiamento ancora più significativo nelle telecomunicazioni e che potrebbe rivoluzionare anche il modo di fare di noi essere umani, ormai con una parte (non dichiarata) in più sul nostro corpo.