GAVORRANO – Dopo dieci lunghi mesi e la speranza ormai svantita di ritrovarla, la cavallina Furia è tornata finalmente a casa.

Abbiamo raccontato il furto della cavallina, alta appena 80 centimetri e cieca da un occhio, sulle pagine de IlGiunco.net e sono stata centinaia le persone che hanno condiviso l’articolo nella speranza di aiutare a ritrovarla.

Il proprietario, l’imprenditore edile Giuseppe Farruggia, subito dopo essersi accorto che la cavallina era stata sottratta dal suo recinto, aveva sporto denuncia, ma ormai le sue speranze di poter riabbracciare la piccola Furia si erano quasi azzerate. Fino a ieri, 11 luglio, quando è stato raggiunto da una telefonata da parte dei Carabinieri che lo informavano che Furia era stata ritrovata in un terreno sull’Amiata.

«Non ci posso ancora credere – racconta Farruggia -. Quando ho ricevuto la chiamata sono partito subito. La cavallina sta bene e l’ho potuta finalmente riabbracciare. Voglio ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro svolto e anche il signor Alfonzo che è venuto a titolo gratuito con il suo mezzo adibito per il recupero di animali. Al momento non conosco ancora i dettagli dell’accaduto e i carabinieri stanno sempre indagando, ma sono davvero felice che Furia è tornata a casa sana e salva».