SCANSANO – L’incendio di Piagge del Mariano che nella giornata di ieri, 11 luglio, ha interessato una vasta zona tra il confine tra i comuni di Scansano e Grosseto, è stato domato in serata grazie al lavoro incessante delle squadre antincendio.

Le operazioni di spegnimento hanno coinvolto mezzi terrestri, elicotteri regionali e il potente Canadair, il mezzo aereo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il ruolo cruciale del Canadair

Tra i protagonisti dell’operazione di spegnimento, ancora una volta, il Canadair CL-415 dei Vigili del Fuoco si è rivelato decisivo. Si tratta di un aereo anfibio progettato appositamente per combattere gli incendi boschivi: è capace di prelevare fino a 6.000 litri d’acqua in pochi secondi da laghi o tratti di mare, per poi sganciarli con precisione sulle fiamme. La sua capacità di operare anche in condizioni difficili e in zone impervie lo rende uno degli strumenti più efficaci nella lotta agli incendi su vasta scala.

A Piagge del Mariano il Canadair ha effettuato decine di lanci rifornendosi lungo la costa tirrenica e operando in sinergia con gli elicotteri della Regione Toscana e con le squadre a terra, che hanno lavorato per ore per circoscrivere i fronti di fuoco.

Dalle immagini di Flightradar24, l’applicazione che permette di tracciare in tempo reale gli aerei in volo, si può ricostruire il volo del Candair per avere una vaga idea del complesso sistema che si cela dietro la rete della Protezione civile nazionale. Per l’intervento a Piagge del Mariano il Canadair è partito da Genova, ha sorvolato la zona per poi fare numerosi rifornimenti nel mare, all’altezza del Parco della Maremma, e infine è rientrato alla sua base nel capoluogo ligure.

Cos’è il Canadair?

Il Canadair CL-415 (detto anche “Super Scooper”) è un aereo anfibio, cioè in grado di decollare e atterrare sia su piste tradizionali sia sull’acqua. È stato progettato specificamente per il lancio di grandi quantità d’acqua o liquidi ritardanti sugli incendi boschivi.

Capacità di carico: circa 6.000 litri d’acqua in un solo carico.

Tempo di ricarica: può riempire i serbatoi in 12-15 secondi, sorvolando una superficie d’acqua (mare, lago o grande fiume) a bassa quota e alta velocità.

Precisione di lancio: grazie alla tecnologia di bordo e alla preparazione dell’equipaggio, può sganciare l’acqua in modo mirato sulle fiamme o lungo le linee di contenimento.

Come si attiva il Canadair in caso di incendio?

Il Canadair non viene attivato direttamente dai cittadini o dai singoli comuni, ma fa parte di un sistema nazionale di protezione civile che coordina i mezzi aerei in base alla gravità dell’incendio.

Ecco come funziona l’attivazione:

Segnalazione incendio: un incendio viene segnalato tramite il numero di emergenza (112 o 115).

Valutazione locale: le squadre a terra (Vigili del Fuoco, antincendio boschivo, Protezione Civile) intervengono immediatamente e valutano la situazione.

Richiesta di mezzi aerei: se l’incendio è troppo esteso o difficile da contenere, le autorità locali richiedono l’intervento aereo alla Sala Operativa Regionale o alla Protezione Civile Nazionale.

Autorizzazione e invio: la Protezione Civile autorizza l’invio dei Canadair, che partono da basi operative come Ciampino, Genova, Lamezia Terme o Olbia.

Intervento: i Canadair arrivano sul posto e operano in coordinamento con le squadre a terra e gli elicotteri regionali.

Curiosità

Ogni volo del Canadair è altamente specializzato: l’equipaggio è formato da piloti addestrati per volare a bassa quota, in condizioni di scarsa visibilità e in prossimità delle fiamme. In Italia, i Canadair operano soprattutto nei mesi estivi, quando il rischio di incendi boschivi è più alto, ma sono pronti all’intervento tutto l’anno in caso di emergenza.

In sintesi, il Canadair è uno strumento essenziale nella lotta agli incendi boschivi, ma il suo impiego richiede una precisa organizzazione e un coordinamento nazionale per essere davvero efficace.