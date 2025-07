GROSSETO – E’ iniziato male il doppio duello del Big Mat Bsc Grosseto contro il Nettuno 1945, che si aggiudica gara uno per 11-1 allo stadio Jannella (foto Lettieri). Buono l’inizio di partita del Big Mat Bsc, subito in vantaggio con Lopez che manda a punto Sellaroli. La reazione però del Nettuno non si fa attendere e i laziali nei due tempi successivi siglano ben quattro punti. Nel settimo inning il Nettuno ottiene altri due punti, portandosi sul temporaneo 6-1, per poi dilagare nel tempo successivo andando sul definitivo 11-1: vittoria per manifesta.

Per la squadra grossetana si segnalano i tanti giovanissimi prodotti del vivaio che sono scesi in campo, ovvero Orlandini, Risico, Venditti e Di Pietro.

Successione punti

Nettuno 1945: 022 000 25X

Big Mat Bsc Grosseto: 100 000 00X

Battitori

Nettuno 1945: Garcia 8 (0/3), Zazza 5 (2/4), Daniel Alejandro 7 (1/5), Mascai Coutinho 3 (1/4), Joseph Timo 6 (3/4), Mercuri 4 (1/2), Annunziata Nino 2 (1/4), Mazzanti 9 (3/4), Barbona DH (1/3, Scerrato 0/2);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (1/3), Aloma Herrera 5 (0/4), McIlwain 8 (1/3, Brecka 1/1), Lopez 2 (1/2, Orlandini 0/1), Isenia 9 (0/3, Risico 0/1), Giordani DH (1/2, Venditti 1/1), Ambrosino 7 (1/3, Ludovisi 0/1), Marucci 3 (1/3), Luciani 4 (0/3).

Lanciatori

Nettuno 1945: Benelli (W, 6.0 IP, 6 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 3 SO), Pecci (2.0 IP, 2 H, 2 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 5.0 IP, 8 H, 4 R, 4 ER, 4 BB, 3 SO), Giacalone Daza (2.1 IP, 4 H, 7 R, 7 ER, 3 BB, 3 SO), Di Pietro (0.2 IP, 1 H, 1 BB, 1 SO).

Arbitro capo: Mario Delicati

Arbitro 1B: Alessandro Spera

Arbitro 3B: Roger Zorzenon