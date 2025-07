GROSSETO – La giornata di domenica 13 luglio si presenterà piuttosto movimentata sul fronte meteo. Il cielo sarà spesso coperto, con possibili rovesci al mattino e una maggiore probabilità di temporali nel pomeriggio, soprattutto nelle zone interne. Temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti, con valori massimi intorno ai 28 gradi. Venti meridionali e mare mosso.

Il tempo in provincia

Sulla costa e nella pianura grossetana il mattino sarà caratterizzato da nuvolosità variabile e qualche pioggia. Con il passare delle ore, le nubi si faranno più compatte e saranno possibili rovesci più intensi, localmente a carattere temporalesco.

Nord della provincia

Nella zona di Follonica e Massa Marittima, la giornata inizierà con cieli parzialmente nuvolosi e qualche goccia di pioggia. Dal primo pomeriggio aumenterà il rischio di temporali, specialmente nelle aree collinari. Temperature comprese tra 20 e 27 gradi.

Grosseto e aree centrali

Nel capoluogo la mattinata sarà coperta, con deboli piogge a tratti. Le condizioni peggioreranno nel pomeriggio, con possibili temporali. Le temperature oscilleranno tra i 21 e i 28 gradi, con venti di Scirocco in rinforzo.

Amiata

Condizioni instabili fin dal mattino con cielo molto nuvoloso e possibili piogge. I fenomeni temporaleschi saranno più probabili tra tardo pomeriggio e prima serata. Temperature più basse rispetto alla pianura, tra 18 e 24 gradi.

Sud della provincia

Anche nella zona di Orbetello e del Monte Argentario il tempo sarà instabile. Piogge sparse già in mattinata e possibilità di temporali nel pomeriggio. Temperature comprese tra 20 e 27 gradi. Mare generalmente mosso.

Le previsioni comune per comune

Fonte: 3BMeteo