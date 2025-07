ISOLA DEL GIGLIO – Paura questa mattina nelle acque dell’Isola del Giglio, dove un uomo di 62 anni ha accusato un malore improvviso mentre si trovava in mare. L’allarme è scattato alle ore 11.49, quando la centrale operativa del 118 Asl Toscana sud est ha ricevuto la segnalazione di emergenza.

(Foto d’archivio)

Sul posto sono intervenuti tempestivamente il medico del 118 presente sull’isola insieme ai volontari della Misericordia del Giglio. Allertate anche le forze dell’ordine per agevolare le operazioni di soccorso nella zona costiera.

È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2, che è atterrato sull’isola per prelevare il paziente e trasferirlo d’urgenza all’ospedale Misericordia di Grosseto.

L’uomo è stato affidato alle cure dei medici del pronto soccorso. Al momento non sono state rese note le sue condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.