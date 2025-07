FOLLONICA – Era la fine di maggio quando abitanti e turisti segnalavano i primi avvistamenti in città. A destare l’allarme sei cinghiali, una mamma con cinque cuccioli al seguito, proprio nelle zone centrali di Follonica: dal Petraia all’area dell’ex Ilva. Nel corso delle settimane la preoccupazione è cresciuta, soprattutto per chi si è ritrovato davanti gli animali selvatici all’improvviso.

Preoccupazione tra cittadini, turisti e padroni di cani

A chiedere soluzioni, anche con post pubblici online, sono cittadini e turisti che hanno fotografato e ripreso gli animali negli spazi pubblici, da via Golino alla zona della 167 Ovest: ovviamente la famiglia di cinghiali si è spostata nel corso del tempo, alla ricerca di cibo e di luoghi riparati.

Paura soprattutto per i proprietari di cani: diverse le testimonianze di chi, portando a spasso il proprio amico a quattro zampe, si è visto caricare dal cinghiale più grande. Alcuni cani più tranquilli hanno ignorato i cinghiali, mentre c’è almeno un caso in cui una cagnolina è stata aggredita alla 167 e ha dovuto subire un intervento, come riporta il padrone su Facebook: «Oggi è successo alla mia canina… domani potrebbe toccare a una donna anziana o a un bambino».

La protesta: «Sono pericolosi»

Tra le varie voci c’è chi dice di lasciar perdere e semplicemente di non disturbare la famiglia di cinghiali. Ma in generale non mancano i commenti di chi vorrebbe che si intervenisse al più presto, portando via gli animali selvatici.

«Possibile che dopo così tanto tempo non sia possibile intervenire e riportarli nel loro habitat naturale?» dicono sul web. «Il problema è stato segnalato più volte, ma nessuno sembra voler fare qualcosa», dichiara un altro follonichese. «Dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di grave?» chiede poi un’altra famiglia con bambini piccoli.

L’invito a non avvicinarsi

Dopo i primi avvistamenti il Comune ha invitato tutti a non avvicinarsi agli animali e soprattutto a non abbandonare rifiuti per evitare di attirarli. L’indicazione è quella di segnalare gli avvistamenti alla polizia municipale, agli uffici e alla polizia provinciale. Oltre all’aver allertato le forze dell’ordine e i carabinieri forestali, sul posto ci sono stati i sopralluoghi delle guardie venatorie. Al momento però non sembra siano stati presi provvedimenti per allontanare i cinghiali.