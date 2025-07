FONTEBLANDA – Incidente stradale nella mattinata di oggi, 12 luglio, sulla Strada Statale 1 Aurelia, in direzione Roma, nel tratto compreso tra Collecchio e Fonteblanda.

Un camion che trasportava frutta si è ribaltato, terminando la sua corsa in una piazzola di sosta.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Grosseto, che si sono recati sul posto per mettere in sicurezza il mezzo pesante e verificare eventuali perdite di carburante o altri rischi per la circolazione. Il conducente del camion, rimasto ferito nell’incidente, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni, al momento, non sembrano essere gravi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Stradale, incaricata di effettuare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo.