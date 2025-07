GROSSETO – Una lunga lavorazione, l’attenzione certosina sulle sonorità e una fusione tra musica, narrazione e teatro. Sono gli ingredienti principali di “2084”, il nuovo progetto dei Kamas.

La band grossetana miscela sapientemente cantato, recitazione e intermezzi propagandistici in un concept album che affonda le radici nell’universo Orwelliano.

Un vero e proprio viaggio, in grado di portare l’ascoltatore su di un altro livello, in completa immersione dentro un nuovo mondo dal futuro distopico. L’obiettivo è centrato in pieno e il risultato è decisamente apprezzabile, con il racconto, attraverso la musica, di una storia ambientata esattamente cento anni dopo “1984”, il celebre romanzo scritto da George Orwell. Proprio dall’opera dello scrittore britannico, i Kamas traggono spunto con un album che alla fine risulta unico nel genere e al tempo stesso coraggioso, esplorando un universo del tutto nuovo e formato da tredici tracce musicali.

Un filo conduttore che passa da “Piove sopra la città” a “Lontano”, passando per “Crude ore antimeridiane”, “Incolmabile”, “Scordatevi tutto” e tante altre. Il nuovo album dei Kamas vede anche il consolidarsi della formazione dopo i primi passi mossi nel 2005, con David Galli (voce), Vincenzo Palermo (chitarra elettrica/chitarra solista/voce), Flavio Timpanaro (basso/chitarra ritmica/voce), Simone Biasini (batterista/voce), ma al tempo stesso anche con l’influenza di altri musicisti, con le chitarre acustiche di Andrea De Scisciolo e di Paolo Iagnocco, le voci di Silvia Ciabattini, Riccardo Nucci, Marco Tufò, Marica Moretti e la direzione del doppiaggio di Gaia Rum.

Inoltre prosegue la collaborazione con lo scrittore grossetano Francesco Serino, autore del brano “Nessuno mi ferma” e già presente nel secondo album dei Kamas. Dopo l’esordio del 2018 con “Oopart” e il secondo album di inediti “Kairos”, i Kamas raggiungono la loro maturità musicale con “2084”, un’opera più profonda e ricercata, perché in un mondo che va sempre più veloce, la band grossetana sa prendersi i giusti tempi per l’ascolto. “2084” è già disponibile su tutte le piattaforme musicali.