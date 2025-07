GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 11 LUGLIO

AMIATA

Fino al 12-7-2025 – “Anima Mundi, il corpo è una porta”: Francesca Bonini espone ad Arcidosso

Fino al 25-7-2025 – “Le nozze di Cana”: l’artista Skim realizza un nuovo murale nel borgo

Fino al 25-7-2025 – A Castel del Piano tornano gli “Artigiani a Palazzo”

CAPALBIO

Fino al 25-7-2025 – Da “Dragon trainer” a “No other land”: ecco la programmazione estiva del Nuovo cinema Tirreno

Fino al 6-8-2025 – Rocas torna a esporre: mostra a palazzo Collacchioni dopo 40 anni di “silenzio pittorico”

CINIGIANO

Fino al 13-7-2025 – Jaime Dolce, Rick Hutton e The Di Maggio Connection: al via il Cinigiano Blues Festival

FOLLONICA



Fino al 27-7-2025 – “Perché guardiamo il mare”: l’artista senese Fabio Mazzieri espone in Pinacoteca

GROSSETO

11-7-2025 – Clima ed ecologia: se ne parla con Luca Mercalli al Parco della Maremma

11-7-2025 – Alla scoperta del cielo della Maremma: serata all’osservatorio con il professor Millucci

Fino a 13-7-2025 – A Batignano torna la Festa dello Gnocco: cinque serate di gusto e divertimento

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 31-7-2025 – Tra arte, musica e sapori: tutti gli eventi di luglio a Magliano in Toscana

MANCIANO

Fino al 13-7-2025 – Al via il Manciano street music festival: musica e divertimento con le band itineranti da tutta Europa

Fino al 20-8-2025 – L’arte di Bożena Krol Legowska in mostra a Le Stanze e nel centro storico

Fino al 31-8-2025 – Mostra: il polo culturale “Pietro Aldi” celebra il centenario di Giovanni Spadolini

MASSA MARITTIMA

11-7-2025 – “Classica al Museo”: concerto voce e pianoforte con “La voce dell’anima”

MONTEROTONDO MARITTIMO

Fino al 13-7-2025 – Teatro, laboratori e incontri: a Monterotondo tre giorni di eventi dedicati a Renato Fucini

ORBETELLO

Fino al 27-7-2025 – Un mese tra arte e artigianato: alla Guzman c’è il festival delle ceramiche

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

ROCCASTRADA

Fino al 13-7-2025 – A Sticciano torna la sagra degli strozzapreti: due fine settimana con la gastronomia tipica maremmana

SCARLINO

11-7-2025 – Tornano le “Notti della natura”: incontri ed escursioni in notturna alla scoperta del territorio

SABATO 12 LUGLIO

AMIATA

CAPALBIO

12-7-2025 – “La storia a processo”: con Elisa Greco la piazza si trasforma in tribunale

CINIGIANO

FOLLONICA



GROSSETO

12-7-2025 – In piazza con i giochi di una volta: appuntamento a Principina a Mare

Fino a 13-7-2025 – A Batignano torna la Festa dello Gnocco: cinque serate di gusto e divertimento

MAGLIANO IN TOSCANA

MANCIANO

MASSA MARITTIMA

12-7-2025 – Dame, cavalieri e poesia: Massa si veste di Medioevo per gli 800 anni del Libero Comune

Fino al 19-7-2025 – Tra numeri, arte e realtà: al via la nuova mostra alla Galleria Spaziografico

MONTE ARGENTARIO

MONTEROTONDO MARITTIMO

ORBETELLO

PITIGLIANO

ROCCASTRADA

DOMENICA 13 LUGLIO

AMIATA

13-7-2025 – La poesia protagonista a Salaiola con un laboratorio di scrittura: ecco come iscriversi

CAPALBIO

CINIGIANO

FOLLONICA



GAVORRANO

13-7-2025 – “Spettacolo di varietà”: i volontari de La Farfalla in scena in piazza tra musica e comicità

GROSSETO

13-7-2025 – Il festival Music & Wine fa “Clarinettissimo”: appuntamento a Braccagni

Fino a 13-7-2025 – A Batignano torna la Festa dello Gnocco: cinque serate di gusto e divertimento

MASSA MARITTIMA

MONTE ARGENTARIO

MANCIANO

13-7-2025 – Al Manciano street music festival arriva il workshop “Secchi e bacchette” per bambini

MONTEROTONDO MARITTIMO

ORBETELLO

PITIGLIANO

ROCCASTRADA

SCARLINO

13-7-2025 – Al Castello di Scarlino torna la rassegna “Letteratura & Teatro”: IL PROGRAMMA