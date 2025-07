FOLLONICA – Torna per la quarta edizione Subbuteo on the Beach, il torneo estivo che unisce sport, passione e solidarietà in riva al mare. L’appuntamento è per sabato 2 agosto al Soccer Cage di viale Italia 200, al bagno Nettuno.

Quest’anno il tema è un omaggio al calcio americano: la Nasl e la Mls ispireranno squadre, maglie e atmosfera, per un’immersione nel mondo del soccer a stelle e strisce. Saranno 32 i giocatori, provenienti da tutta Italia, a sfidarsi nella gabbia del Soccer Cage, in una giornata all’insegna del subbuteo, del divertimento e del fair play.

“Come ogni anno, il torneo ha uno scopo benefico: l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione AriSla, impegnata nella ricerca contro la Sla – dichiarano gli organizzatori -. Vi aspettiamo a Follonica per una giornata unica, dove il Subbuteo incontra la solidarietà!”.