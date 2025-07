Grosseto capoluogo

A Grosseto la giornata inizierà con qualche nuvola di passaggio, ma già dal tardo mattino prevarrà il sereno. Le temperature saranno comprese tra i 24 gradi delle minime e i 33 gradi delle massime. Il vento sarà teso da nord-est al mattino, per poi ruotare da sud-ovest nel pomeriggio con intensità moderata.

Nord della provincia: Follonica e Massa Marittima

Anche nel nord della provincia si segnala un inizio giornata con qualche annuvolamento, in rapido dissolvimento. Le massime raggiungeranno i 31 gradi a Follonica e i 32 gradi a Massa Marittima. Il clima si manterrà secco, con ventilazione debole o moderata.

Zona dell’Amiata

Sull’Amiata il cielo sarà poco nuvoloso al mattino con locali addensamenti, ma senza rischio di pioggia. Le temperature massime saranno leggermente più basse, attorno ai 28-29 gradi, con venti deboli che offriranno un po’ di refrigerio.

Sud della provincia: Orbetello e Monte Argentario

Nel sud della Maremma, la situazione sarà simile: prevalenza di sole, clima asciutto e temperature in linea con la media estiva. Le minime saranno sui 24 gradi, le massime tra i 30 e i 31 gradi. Mare poco mosso e venti di direzione variabile, tendenzialmente occidentali nel pomeriggio.

Parco dell’Uccellina e Isole Formiche

Anche sul Parco dell’Uccellina e sulle Formiche di Grosseto è prevista una giornata di bel tempo. Il cielo si manterrà sereno per tutto il giorno, con venti moderati da nord e assenza di precipitazioni.

Le previsioni comune per comune

Fonte: 3BMeteo