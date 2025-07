CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – “L’incendio che ieri ha interessato una porzione del campeggio Santapomata, nella località Le Rocchette, è stato rapidamente circoscritto grazie a un intervento tempestivo e perfettamente coordinato da parte della macchina dei soccorsi”. A dirlo è la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi.

La situazione è rientrata già nel tardo pomeriggio e oggi l’intera area è tornata alla completa normalità. In questo momento sono in atto le azioni di bonifica all’interno del campeggio per far tornare agibile anche la zona percorsa dal fuoco.

“Vogliamo rassicurare turisti e ospiti che tutte le attività ricettive di Rocchette e Castiglione della Pescaia, compreso lo stesso campeggio Santapomata, sono perfettamente operative e stanno regolarmente accogliendo visitatori – prosegue il sindaco -. L’emergenza è stata gestita in maniera perfetta: dalla prima segnalazione fino alla completa messa in sicurezza dell’area, ogni operatore ha dato il massimo. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa operazione. Un plauso speciale a tutte le componenti della Protezione Civile comunale, al personale del Comune che ha partecipato direttamente alle operazioni, al Cantiere comunale e ai dipendenti che si sono messi a disposizione per l’assistenza, ma soprattutto i Vigili del Fuoco e la Vab motore pulsante dell’operazione di contenimento dell’incendio”.

“La macchina operativa ha funzionato alla perfezione – continua il sindaco –. Ho ricevuto chiamate dai vertici regionali e nazionali della Protezione civile per complimentarsi con noi per l’apertura del Coc (Centro operativo comunale) e per la gestione dell’emergenza. Questo è frutto della preparazione, della volontà, della passione di una squadra che non finirò mai di ringraziare. Un grazie speciale a Mario Magliozzi, nostro responsabile della Protezione civile, che sta affrontando ogni prova con grande competenza ed alla Prefettura che è stata fisicamente presente sul posto, contribuendo in modo determinante al coordinamento delle operazioni di rientro all’interno del campeggio, insieme ai Vigili del Fuoco”.

“La risposta della comunità castiglionese è stata altrettanto straordinaria – spiega il primo cittadino – Un grande grazie alla nostra comunità, che si è mossa immediatamente per dare supporto agli evacuati. Ringrazio l’Hc Castiglione, per l’apertura del palazzetto, le fatine di Insieme in Rosa, la Croce Rossa, la Misericordia ed i medici del 118 per l’assistenza agli evacuati, la Camst per i pasti e Conad per i prodotti di prima necessità messi a disposizione, le ragazze del Mercatino di Scambio per aver donato abiti e indumenti. È stato commovente vedere la generosità delle persone che hanno portato vestiti, passeggini ed oggetti utili agli immediati bisogni, soprattutto per i bambini. Sono grata a tutti gli operatori turistici, alberghi, agriturismi e campeggi, che hanno messo a disposizione le loro strutture per ospitare eventuali evacuati. Questo è lo spirito di Castiglione”.

Il sindaco Nappi conclude infine ringraziando tutte le forze impegnate sul campo: Vab e associazioni antincendio, il Corpo dei Vigili del Fuoco, le Bandite di Scarlino e la Regione Toscana, che insieme hanno messo a disposizione ben cinque elicotteri, tutte le Forze Armate intervenute – I Carabinieri Forestali, l’Esercito Italiano, Arma Aeronautica e Reggimento Savoia Cavalleria. “Una squadra immensa – conclude Elena Nappi – che ieri ha dimostrato quanto sia fondamentale avere una rete di soccorso efficiente e unita. Grazie di cuore a tutti!”.

Il Comune di Castiglione della Pescaia conferma il ritorno alla piena normalità e rinnova l’invito a cittadini e turisti a vivere serenamente il territorio, in totale sicurezza.