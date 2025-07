ORBETELLO – Calendario ricco di eventi promossi dalla Pro Loco di Albinia che animeranno l’intera estate con manifestazioni pensate per tutte le età e organizzate con la collaborazione del Comune di Orbetello, di numerosi sponsor e con il coinvolgimento di artisti locali e grandi nomi dello spettacolo.

«Ormai – spiega il presidente della Pro Loco di Albinia, Vincenzo Picciolini – abbiamo un calendario di eventi consolidato che organizziamo con il contributo fondamentale del Comune di Orbetello e di numerosi sponsor. In particolare quest’anno i commercianti di via Maremmana si sono impegnati ancora di più per permetterci di organizzare un maggior numero di eventi proprio sulla via dello shopping per promuovere le presenze e le aperture dopo cena».

Dalle serate in musica e danzanti, passando per la 19esima edizione di “Mille bolle blu”, per arrivare al “Gran galà delle orchestre” che, a settembre, chiude le rassegne estive: «Dal teatro ai balli di gruppo – prosegue il presidente – fino alla valorizzazione dei nostri prodotti locali, ci sono eventi pensati per tutte le età e che permeano, fin dalla fine di giugno, tutto il centro abitato di Albinia. Tante manifestazioni ormai consolidate come la “Notte bianca”, altre che si ripetono e si arricchiscono come “Rosso di sera”, serata dedicata alla degustazione di vini locali che, quest’anno, vede la crescere la partecipazione delle cantine del territorio. Siamo al meritorio traguardo dei 19 anni di “Mille bolle blu”, che quest’anno prevede in calendario ancora nomi importanti come Cristiano Malgioglio, e ritornerà il “Gran galà delle orchestre” con l’importante partecipazione della Banda dei Carabinieri».

«Un calendario veramente degno di nota – sottolinea l’assessore Maddalena Ottali, che detiene le deleghe a turismo, cultura e commercio nel Comune di Orbetello – che è una conferma negli anni, che ha un impatto positivo su cittadini e commercianti e che valorizza Albinia, rendendola ancora più attrattiva per i turisti, particolarmente per i tanti utenti dei camping per i quali vengono messe a disposizione, in occasione degli eventi, delle navette gratuite per raggiungere il centro abitato. Ringraziamo per questo la grande macchina organizzativa che la Pro Loco di Albinia ha saputo creare e consolidare con il lavoro di tanti volontari che sacrificano il proprio tempo libero per il bene della propria comunità».

Da parte sua anche il presidente Picciolini ringrazia i tanti volontari che si mettono a disposizione «Il loro contributo – conclude – è fondamentale per rendere possibile una serie così articolata di eventi, con tutte le complessità legate all’organizzazione, ai permessi e alla sicurezza. Per questo ringrazio tutti i volontari e i collaboratori».

Il programma completo degli eventi è disponibile sui profili social della Pro Loco di Albinia Fb: Pro Loco Albinia; Ig: prolocoalbinia.