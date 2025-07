CAPALBIO – È stata un’accoglienza calorosa quella che Capalbio e il comitato locale della Croce Rossa hanno riservato al presidente nazionale della Cri, Rosario Valastro, e a quello regionale, Lorenzo Andreoni.

“C’è grande soddisfazione – dichiara il sindaco Gianfranco Chelini – per la visita dei presidenti Valastro e Andreoni, un momento che dimostra sia la vicinanza che la capacità di ascoltare i territori, vero motore dell’organizzazione di volontariato. Il Terzo settore, che a Capalbio è molto importante, vede nella Croce Rossa locale uno degli elementi centrali della nostra comunità, contraddistinguendosi per generosità e impegno dei suoi volontari. Come amministrazione non possiamo che ringraziare i presidenti Valastro, Andreoni e Trabucco e tutti i volontari per il prezioso servizio che puntualmente prestano sul territorio”.

L’incontro tenutosi stamani, venerdì 11 luglio, al comitato locale della Croce Rossa a Borgo Carige, in via Pedemontana, ha visto la partecipazione, oltre a quella dei presidenti Valastro e Andreoni, anche del sindaco Gianfranco Chelini, del vicesindaco Giuseppe Ranieri, del presidente della Cri capalbiese, Gino Trabucco, del vicepresidente Luigi Brilli, dei volontari, del parroco don Marcello, e dei comandanti della Polizia municipale, Roberto Cerulli, e dei Carabinieri, Andrea Pannega.

“Per la prima volta – commenta Gino Trabucco – i due presidenti hanno visitato insieme il nostro comitato. Sono molto soddisfatto della giornata di oggi, un momento che ci ha permesso di parlare del nostro servizio, dei suoi benefici e delle problematiche che inevitabilmente insistono in un ambito così delicato. Ringrazio tutti i volontari presenti e quelli che per motivi lavorativi non potevano esserci, ma anche i presidenti Valastro e Andreoni e l’amministrazione capalbiese per la collaborazione e il dialogo che puntualmente rinnoviamo a beneficio della comunità capalbiese”.