CAMPAGNATICO – La Maremma brucia di nuovo. Dopo i due vasti incendi di ieri per cui sono ancora in corso le operazioni di bonifica, questa mattina è partito un altro rogo, questa volta in località Fronzina, nel comune di Campagnatico.

I vigili del fuoco sono già al lavoro supportati dai volontari della Racchetta.

Notizia in aggiornamento