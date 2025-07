GROSSETO – Una vittoria pesante, nel vero senso della parola. Il grossetano Roberto Tognetti ha conquistato il titolo di campione italiano di braccio di ferro nella categoria Master +40 100kg, dominando la scena con entrambe le braccia al Campionato nazionale SBFI di Venezia. Un trionfo che ha garantito anche il diritto di partecipare ai Campionati Mondiali in programma nei prossimi mesi.

Tognetti, classe ‘79, è salito sul gradino più alto del podio con una prestazione imponente che ha sorpreso anche i più esperti del settore. In appena un anno e mezzo di attività con la squadra Tyrsenoi di Livorno, si è già affermato come uno degli atleti più temuti a livello nazionale. E ora, con il doppio oro in tasca, potrebbe addirittura puntare al palcoscenico internazionale.

“La vittoria mi ha dato diritto a partecipare ai Mondiali, ma non credo che ci andrò, richiedono una preparazione lunga, meglio puntare agli Europei del prossimo anno. Mi alleno duramente ogni settimana, ci metto anima e cuore. Rappresentare Grosseto e, perché no, l’Italia in un palcoscenico internazionale sarebbe un grande onore – dice Tognetti –. E già che ci siamo, lancio la sfida: mi piacerebbe fare un incontro amichevole col sindaco Vivarelli Colonna. So che è un appassionato di bodybuilding… vediamo se il braccio è forte quanto la stretta!” scherza l’atleta, con il sorriso di chi sa che dietro la battuta c’è una forza da campione vero.

Il doppio successo, sia con il braccio destro che con il sinistro, non è solo una soddisfazione personale, ma anche un orgoglio per tutta la comunità grossetana, che vede uno dei suoi concittadini eccellere in una disciplina in forte crescita, capace di unire forza fisica, tecnica e determinazione.

Roberto è anche simbolo di come lo sport possa offrire nuove sfide a qualunque età. In soli dodici mesi ha bruciato le tappe, spinto da una dedizione rara e da un team come i Tyrsenoi, squadra toscana che ha dominato il Campionato di Venezia con numerosi ori, soprattutto nelle categorie Master, dove Tognetti ha fatto la differenza.

Ora per lui si potrebbe aprire un nuovo, affascinante, capitolo: prepararsi ai Mondiali o, più probabilmente, agli Europei, con la stessa grinta che lo ha portato a dominare in campo nazionale. Ma nel frattempo, chissà che non arrivi davvero quella sfida simbolica con il sindaco.