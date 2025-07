GROSSETO – Ha patteggiato un anno e sei mesi di reclusione Alessandro Saitta, l’uomo di Follonica che per anni, sui social, ha perseguitato con profili, vignette e post pornografici e offensivi cittadini comuni, mamme, rappresentanti di associazioni e amministratori pubblici follonichesi e non solo.

In aula stamani, davanti al giudice Marco Mezzaluna e alla Pm Valeria Lazzerini, alcune vittime, assistite dagli avvocati Mimmo Fiorani, Francesca Mondei e Cristina Solignani, e l’avvocato dell’imputato, Davide Lera. Non era invece presente Saitta, che dopo qualche giorno di carcere disposto dal giudice nei giorni scorsi, e dopo aver ammesso le proprie responsabilità, è tornato in libertà.

Il giudice, Marco Mezzaluna ha disposto, come richiesto dall’avvocato di Saitta, il patteggiamento con lo sconto di pena da oltre due anni ad un anno e mezzo con la sospensione condizionale.

Lo sconto di pena è stato subordinato all’eliminazione “delle conseguenze negative prodotte dall’azione dell’uomo”. Saitta avrà tre mesi di tempo per rimuovere dal web i contenuti da lui creati e diffusi che hanno ad oggetto le parti offese.