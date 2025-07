CASTIGLIONE DELLA PESCAIA –Dopo una giornata davvero difficile a Castiglione della Pescaia, e mentre le operazioni di bonifica sono ancora in corso, arrivano le prime immagini dell’incendio che ha coinvolto il campeggio Santapomata.

Ancora non ci sono stime economiche, ma sicuramente sarà compromessa l’intera stagione turistica della struttura ricettiva.

Nel pomeriggio 600 persone, tra turisti e personale, sono state evacuate dal campeggio, dove per ore le squadre antincendio da terra, da mare e dall’alto, hanno cercato di contenere la furia delle fiamme. Gli ospiti sono stati trasferiti con gli scuolabus comunali al palazzetto Casamora dove è stato allestito un punto di raccolta con operatori 118 della Croce rossa di Grosseto e Castiglione della Pescaia. Fortunatamente non si registrano feriti.

Per motivi di sicurezza sono stati allontanati anche gli ospiti del residence Roccamare per consentire i lanci di acqua dal cielo in sicurezza.

Sembra che l’incendio sia partito proprio dall’interno del campeggio.

Dopo ore di lavoro intenso da parte dei Vigili del fuoco, i volontari Vab, i Carabinieri forestale, la Guardia costiera e la Polizia municipale il fuoco è stato domato ed è iniziata sia la bonifica che la conta dei danni.

