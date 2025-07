CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – 600 persone, tra turisti e personale, sono state evacuate dal campeggio Santapomata di Castiglione della Pescaia, nella zona delle Rocchette, in cui da due ore è in corso un grosso incendio che sta bruciando sia la struttura che gli alberi e le piante. Sembra che l’incendio sia partito proprio dall’interno del campeggio.

Per motivi di sicurezza sono stati allontanati anche gli ospiti del residence Roccamare per consentire i lanci di acqua dal cielo in sicurezza. Il fuoco, grazie a Vigili del fuoco, volontari Vab, Carabinieri forestale, guardia costiera e Polizia municipale sembra essere stato circoscritto. Sul posto anche du autobotti del Savoia cavalleria e dell’Aeronautica. Vigili del fuoco e Guardia costiera stanno operando anche dal mare e due elicotteri sorvolano la zona.

Gli ospiti del campeggio sono stati trasferiti con gli scuolabus comunali al Casamora dove è stato allestito un punto di raccolta con operatori 118 della Croce rossa di Grosseto e Castiglione della Pescaia anche se non ci sarebbero persone ferite.

