CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Nuovo allarme incendio a Castiglione della Pescaia nella zona tra le Rocchette e Roccamare. La segnalazione è partita dal campeggio Santapomata, ma al momento non è chiara la posizione precisa dell’incendio. Nella zona si trovano molti alloggi turistici e una vasta pineta. Sul posto stanno già lavorando i Vigili del fuoco ed è in arrivo un elicottero.

In basso tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Aggiornamenti 16:42 I Vigili del fuoco stanno intervenendo anche dal mare

16:31 Scoppiano bombole di gas. A Casamora allestito il centro di raccolta e assistenza Dalle prime informazioni l'incendio sarebbe partito dall'interno del campeggio. La situazione è molto critica al momento perché nell'area della struttura si trovano delle bombole del gas che stanno esplodendo, un ulteriore pericolo per le squadre antincendio che stanno lottando contro le fiamme. Contemporaneamente prosegue l'evacuazione degli ospiti che vengono trasferiti al palazzetto Casamora con gli scuolabus del Comune. La scelta di usare solo gli scuolabus è stata fatta perché i bus di Autolinee toscane sono a metano e sono stati fatti uscire dall'area. Al palazzetto è stato allestito anche un presidio del 118. La Protezione civile sta distribuendo acqua e sali minerali agli operatori che si trovano sull'incendio

16:23 Fiamme nel campeggio, gli ospiti vengono evacuati L'incendio si sta propagando all'interno del campeggio Santapomata, per questo gli ospiti della struttura sono stati evacuati. Come punto di raccolta è stato allestito il palazzetto dell'hockey Casamora. A preoccupare in questo momento sono sopratutto alcune bombole del gas che si trovano all'interno del campeggio. Oltre ai vigili del fuoco, la Vab, la Polizia municipale, i Carabinieri forestale, la Protezione civile comunale e i carabinieri forestali, è in arrivo un altro elicottero.