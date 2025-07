GROSSETO – Manca sempre meno alla doppia gara tra Big Mat Bsc Grosseto e Nettuno 1945, per la serie A. I biancorossi, guidati dal manager Enrico Vecchi, proveranno a dare seguito alla vittoria ottenuta lo scorso weekend contro il Parma Clima. “Non vediamo l’ora di giocare queste due partite – commenta il capitano Diego Luciani (nella foto di Noemy Lettieri) – Siamo consapevoli di affrontare un roster molto forte, che viene da un periodo positivo, tanto vincere per manifesta contro il Bologna, ma anche noi stiamo bene e la vittoria contro il Parma ha alzato il morale. Sappiamo che cosa dobbiamo fare e come lo dobbiamo fare”.

Si gioca sabato 12 luglio, alle ore 15.30 e alle 20.30, allo stadio Jannella. All’andata, sul diamante dello stadio Steno Borghese, i laziali si erano imposti per 4-0 e 3-2. “Vogliamo ovviamente riscattarci – continua Luciani -, ma questo non ci impedirà di scendere in campo concentrati, lucidi e con la voglia di fare bene, consapevoli che ogni gara ha una storia a sé. Dobbiamo giocare con tranquillità, a testa alta e pronti a dare il massimo sia in fase offensiva che difensiva”.

I biancorossi proveranno quindi a imporsi sulla formazione laziale, accorciando lo svantaggio che separa le due squadre in classifica (12 vittorie per il Nettuno, 8 per il Big Mat Bsc). Le ultime due partite del campionato per la squadra grossetana saranno quelle del 19 luglio, sempre allo stadio Jannella, contro il Reggio Emilia (attualmente fanalino di coda del girone A).

L’ingresso sarà gratuito per gara uno, mentre per la seconda partita il biglietto avrà un costo di dieci euro (gratuito, invece, per gli under 15). Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Big Mat Bsc Grosseto (www.bscgrosseto.it) e i canali social ufficiali della società biancorossa.

Derby amaro per gli Under 18 di Vladimiro Capecchi sconfitti per 4-0 dalla Ymca. Partita ben giocata da entrambe le squadre e decisa da un paio di errori commessi in difesa dal Big Mat Bsc. Mercoledì 16 luglio, sul diamante di Firenze, gli under 18 biancorossi contro la Fiorentina proveranno a confermare il secondo posto e a qualificarsi alle fasi nazionali di settembre.