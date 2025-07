GROSSETO – Carlo Gistri è il nuovo presidente provinciale di Assoviaggi Confesercenti.

Gistri, titolare dal 1999 di Travel Today, agenzia viaggi e tour operator, afferma: «Assumo questa presidenza con grande senso di responsabilità in un momento di trasformazione per il nostro settore. Agenzie di viaggio e i tour operator rappresentano un presidio insostituibile di professionalità, qualità e sicurezza per i viaggiatori. Il nostro ruolo va tutelato, potenziato e riconosciuto pienamente all’interno delle politiche turistiche locali e nazionali».

«Il settore sta affrontando sfide importanti, dalla transizione digitale alla sostenibilità, passando per l’evoluzione della domanda turistica e gli impatti delle crisi internazionali. In questo contesto, le imprese che operano nell’intermediazione turistica devono essere messe in condizione di innovare e competere – prosegue Gistri -. Per questo, gli obiettivi dell’Associazione saranno determinati dall’impegno di rafforzare il ruolo delle Agenzie di viaggio, in termini di tutela e rappresentanza; come presìdi di legalità, competenza e prossimità sul territorio, promuovendo formazione, innovazione e un dialogo costante con le istituzioni».

«L’associazione di categoria tutta ringrazia Carlo Gistri per aver accettato la sfida di rappresentare il mondo delle agenzie di viaggio per la nostra provincia – afferma Andrea Biondi, direttore provinciale Confesercenti Grosseto -. Lo sviluppo della Maremma dal punto di vista della crescita qualitativa (e non per forza quantitativa) del nostro turismo passa senz’altro dalla professionalità delle agenzie di viaggio, in particolare quelle impegnate in iniziative di incoming, che devono essere valorizzate. Su questo punto porremo attenzione come sindacato di categoria al percorso intrapreso da Rama divenuta da poco anche Tour Operator, con promessa di impegnarsi nelle attività di incoming. Ci preme sottolineare che trattandosi di azienda partecipata pubblica non potrà a nostro avviso esimersi dal collaborare e stimolare la crescita dell’attività delle agenzie di viaggio già impegnate nell’attività di incoming, e non emarginarle o sostituirsi ad esse».