Foto di repertorio

FOLLONICA – Cambia il sistema di raccolta rifiuti in alcuni quartieri. Sabato 12 luglio, infatti, sarà l’ultimo giorno di raccolta porta a porta per i quartieri di Capannino, Corti Nuove e San Leopoldo.

Da lunedì 14 luglio, le circa 2.500 utenze residenti in queste zone passeranno definitivamente al nuovo sistema con postazioni stradali ad accesso controllato e dovranno quindi conferire i propri rifiuti nei nuovi cassonetti che sono già stati posizionati da Sei Toscana.

Nei tre quartieri, sempre dal 14 luglio, sarà definitivamente dismessa anche la raccolta di sfalci e potature (salvo conferimento consentito di piccolissime quantità nei rifiuti organici) che da quel momento dovranno essere conferiti al centro di raccolta o prenotando, con congruo e necessario anticipo, il ritiro a domicilio, gratuito, tramite numero verde 800 127 484. Il ritiro a domicilio, è organizzato apponendo max 5 sacchi all’esterno del numero civico la sera prima dell’appuntamento concordato.

Per quanto riguarda San Leopoldo, la raccolta porta a porta resterà attiva solo per alcune vie, ovvero: via Isonzo, via Battisti, via Piave, via IV Novembre, piazza Don Salti, piazza Vittorio Veneto e il tratto di via Roma compreso tra i numeri civici 95 e 141.

Cambiamenti in arrivo anche nei quartieri di Campi Alti e San Luigi, dove da lunedì 14 luglio il servizio porta a porta verrà anticipato alla mattina. I cittadini dovranno quindi esporre i rifiuti entro le ore 6, mentre rimane invariato il calendario dei giorni di conferimento.

Orario di apertura del Centro di Raccolta (via Amendola): dal lunedi al sabato ore 7.30-12.30 e 14.30-17.30 Domenica chiuso.

Per ulteriori informazioni: www.seitoscana.it.