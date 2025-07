AMIATA – Manca poco all’evento dell’Amiata Bike Festival, con circa venti giorni per iscriversi. Il Parco Nazionale delle Miniere del Monte Amiata si prepara ad accogliere il Campionato Italiano di gravel in un intenso fine settimana di ciclismo e cicloturismo, dal 25 al 27 luglio, occasione imperdibile e unica per vivere appieno la bellezza del territorio, tra sport, natura e convivialità. Sono già molte le squadre iscritte con nomi importanti tra cui il vice campione del mondo Daniel Oss.

L’evento prevede una cicloturistica con tre percorsi diversi, un’esclusiva competizione dedicata ai giovani, L’Amiata Bike M.T.B Esordienti, Allievi, Juniores e Giovanissimi e l’evento principale, il Campionato Italiano Gravel F.C.I (Professionisti e Amatori tutte le categorie).

La Federazione assegnerà la Maglia Tricolore al vincitore del Campionato Italiano Gravel.

Amiata Bike premierà tutti i primi tre classificati di ogni categoria.

Si potranno iscrivere tutti i tesserati con enti convenzionati con la FCI.

L’intera manifestazione facente parte del Circuito Nazionale MAXXIS, si svilupperà su tre giornate, con partenza e villaggio sportivo all’interno del Parco Nazionale delle Miniere del Monte Amiata.

Il programma prevede iniziative che spaziano dall’apertura ufficiale del Festival del Cicloturismo, con convegni, spettacoli e stand della Comunità del Cibo con prodotti a Km 0, alle competizioni di alto livello:

I percorsi si snodano tra le fresche faggete e castagneti del Monte Amiata alle meravigliose strade Bianche della Val d’Orcia, offrendo un’esperienza di pedalata fresca e panoramica, ideale per chi desidera esplorare il territorio in un mix tra competizioni e relax.

Programma:

Venerdì 25 luglio:

Apertura e inaugurazione del Festival del Cicloturismo, con momenti di condivisione e scoperta del territorio. Presentazione del percorso permanente Amiata Bike.

Sabato 26 luglio

Ore: 9:30 Cicloturistica Amiata Bike: Evento aperto a tutti gli amanti del ciclismo su strada e sterrato, con tre percorsi differenziati adatti a diversi livelli di preparazione. Si potrà partecipare con Bici da Gravel, Ciclocross, M.T.B ed E-Bike

I tracciati:

Corto “La Sparata”: 21,1 km, 500 m di dislivello, percorso più breve ma ricco di fascino.

Medio “Galleria XXII”: 57,3 km, 1500 m di dislivello, con ampi tratti di sterrato.

Lungo “Pozzo Garibaldi”: 83 km, 1900 m di dislivello, con un mix di strade bianche asfalto e sentieri.

Quota di iscrizione 40,00 euro; le strade non saranno chiuse al traffico.

Ore: 15:30 “Amiata Bike M.T.B Esordienti – Allievi – Juniores”: Anello di circa 3 Km all’interno del Parco Minerario di Abbadia San Salvatore.

Ore: 17:00 “Amiata Bike M.T.B Giovanissimi”: Anello di circa 3 Km all’interno del Parco Minerario di Abbadia San Salvatore.

Domenica 27 luglio

Ore 9:00 Partenza Campionato Italiano Gravel Assoluto (Professionisti e Amatori tutte le categorie) Evento di massimo livello valido per il ranking nazionale.

Percorso donne: 83 km, 1900 m D+

Percorso uomini: 110 km, 2400 m D+ con 65 Km di sterrato con 12 settori di strade bianche. Quota di iscrizione 50,00 euro; le strade saranno chiuse al traffico. Certificato medico obbligatorio, solo per tesserati con certificato medico agonistico. Biciclette a disposizione.

Durante i tre giorni del Festival, presso lo stand Taddei Store & Service, sarà possibile provare e noleggiare i modelli di bicicletta più innovativi e performanti per le diverse competizioni, incluso il Campionato Italiano Gravel.

La partecipazione è aperta a tutti, con tariffe agevolate riservate ai soci del BiciClub Italiano, M.T.B TourToscana, a chi si iscrive al circuito MAXXIS e a chi dispone di un codice sconto, che volendo potranno iscriversi a entrambe le iniziative a condizioni speciali.

L’evento si inserisce nel quadro del Campionato Italiano Gravel assoluto della Federazione Ciclistica Italiana, del Festival del Cicloturismo ACSI e del Circuito Gravel Maxxis, confermando il Monte Amiata come destinazione di eccellenza per il cicloturismo e il gravel in Italia.

Per iscrizioni squadre referente Aurora Bandinelli 366 7432264 Per info e dettagli Luca 329 9694086

Per ulteriori informazioni, dettagli sui percorsi e modalità di iscrizione, si invita a consultare il sito ufficiale www.amiatabike.it