GROSSETO – I Tortelli maremmani al ragù continuano a rappresentare con orgoglio la Maremma nel torneo nazionale Pasta Pazza, dove sono in gara tra i 32 primi piatti più amati d’Italia. Dopo aver superato brillantemente le Caserecce alla Norma e i Cannelloni ricotta e spinaci, i nostri tortelli affrontano ora una nuova sfida a eliminazione diretta.

Le votazioni per il terzo turno del torneo sono ufficialmente aperte da domenica 30 giugno e proseguiranno fino al 15 luglio. Ogni giorno due ricette si affrontano in un duello di gusto e popolarità, con la possibilità di votare direttamente sul canale Telegram ufficiale t.me/pastapazza oppure su Instagram @pastapazza_byvivere.

È il momento di sostenere il nostro piatto simbolo: i Tortelli maremmani non sono solo una bontà della tradizione locale, ma anche un patrimonio culturale da valorizzare. Proprio in questi mesi è in corso il percorso per ottenere il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta), un marchio che certificherebbe l’unicità di questa specialità, legata in modo profondo al territorio, alla sua storia e alle sue materie prime.

A dominare il torneo sono i primi piatti a base di carne, ma resistono anche i sapori di mare e alcune proposte vegetariane. In gara c’è il meglio della cucina italiana: dalla Carbonara alla Calamarata, dai Casoncelli bergamaschi ai Vincisgrassi marchigiani.

Ma la Maremma può fare la differenza. Il voto dei maremmani conta — e può spingere i tortelli tra i magnifici 16 del quarto turno. Per farlo, basta un clic. Si vota questo link: https://t.me/pastapazza/345

La tradizione ha bisogno del vostro sostegno. Facciamoli volare al prossimo turno.