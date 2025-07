FOLLONICA – “Si tratta del primo vero atto dell’amministrazione a guida Buoncristiani: la riorganizzazione della Raccolta rifiuti cittadina. Più che riorganizzazione ci sembra uno sconvolgimento!”. A dirlo è il gruppo ambiente del Pd follonichese, dopo le modifiche al servizio in città.

“L’amministrazione infatti non crede alla raccolta porta a porta, metodo che, pur coi i suoi limiti, ha permesso a Follonica di raggiungere oltre il 70% di differenziata, valore mai toccato prima – proseguono dal Pd -. È stato frutto di un gran lavoro da parte dei cittadini, che dopo i primi periodi di rodaggio hanno convintamente aderito a questo tipo di raccolta. In questi giorni però la cittadinanza si è vista proporre un cambiamento radicale, il porta a porta (Pap) rimarrebbe solo a Campi Alti, San Luigi (a Corti Nuove no e non si capisce perché viste le caratteristiche simili) e nei dintorni della Chiesa. Il resto servito da cassonetti, che cambieranno l’aspetto della nostra città portando indietro le lancette dell’orologio. Sembra che la motivazione sia quella che la Pap nuoccia al decoro e all’igiene, e invece i cassonetti? Diventano il più delle volte tante piccole discariche dove vengono ammucchiati gli oggetti più diversi”.

“Non solo: tante postazioni sono tanti posti auto in meno, ne abbiamo ipotizzato almeno una ventina – prosegue il Pd -. Ma la visione di tutto ciò quale è? La Pap era stata scelta perché è il sistema che permette la migliore qualità di differenziazione; basta invece aprire una cassonetto qualsiasi, per trovare al suo interno di tutto. Se, come qualche cittadino ha segnalato, c’erano delle difficoltà nel porta a porta, sarebbe stato sufficiente fare dei correttivi organizzativi, non mandare tutto all’aria con un colpo di spugna”.

“Quindi a questa amministrazione dei problemi legati ad uno smaltimento corretto dei rifiuti sembra non importare – conclude il gruppo ambiente Pd -. Basta farli sparire, poi della fine che fanno poco importa, in barba ai moderni concetti di circolarità. Ci sembra veramente un grave passo indietro, in antitesi con il resto del mondo e anche con molte amministrazioni del nord governate da decenni dalla destra. Perché noi a Follonica ci meritiamo sempre il peggio?”.