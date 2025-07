FONTEBLANDA – Incidente stradale oggi pomeriggio a Fonteblanda sulla vecchia Aurelia, poco dopo la caserma dei carabinieri.

Per cause in fase di accertamenti una giovane donna alla guida della sua auto ha perso il controllo della vettura e si è scontrata con un’altra macchina posteggiata.

Immediato l’intervento del personale della medicina di emergenza che ha trasportato la giovane al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il Soccorso stradale di Lorenzo Battista e Luca Pazzaglia.