GROSSETO – Luciano Bianchi, presidente di Fimaa-Confcommercio Grosseto, è stato rieletto per la terza volta consecutiva nel Consiglio direttivo nazionale della Federazione italiana mediatori e agenti d’affari (Fimaa). La rielezione è avvenuta in occasione del recente Congresso nazionale Fimaa, tenutosi a Roma nello scorso fine settimana.

“Questo risultato, oltre a confermare il valore e il costante impegno sindacale di Bianchi – afferma Confcommercio -, rende anche la giusta misura dell’importanza della rappresentanza. Poter contare sulla presenza di un punto di riferimento locale nei massimi organi nazionali significa, tra le altre cose, capire più nel profondo i cambianti di un settore, quello immobiliare, in costante evoluzione. E Luciano Bianchi da questo punto di vista è stato sempre esempio di innovazione e proprio per questo ha visto confermata la fiducia da un grande numero di suoi colleghi”.

“Sono estremamente orgoglioso e onorato di questa riconferma nel Consiglio Direttivo Nazionale di Fimaa – dichiara Bianchi – Essere eletto per la terza volta consecutiva è un traguardo che mi riempie di soddisfazione e che rafforza il mio impegno a lavorare instancabilmente per la crescita e la tutela della nostra categoria. Porterò avanti con ancora maggiore determinazione le esigenze e le specificità del nostro territorio, consapevole che la Maremma ha molto da offrire e da insegnare al resto d’Italia anche nel settore immobiliare. A questo proposito con il Consiglio e la segreteria Fimaa abbiamo già iniziato a lavorare per nuovo, importante evento formativo per gli agenti immobiliari iscritti nel prossimo autunno. Ringrazio ancora tutti coloro che mi hanno sostenuto e che credono nel mio operato”.

Il Congresso nazionale Fimaa ha inoltre visto la schiacciante riconferma di Santino Taverna alla presidenza nazionale della Federazione, con un consenso che ha sfiorato il 97% dei voti. “Un plebiscito che sottolinea la coesione e la forza di Fimaa a livello nazionale e la leadership indiscussa di Taverna, elementi fondamentali per affrontare le sfide future del mercato immobiliare. La direzione di Confcommercio Grosseto esprime profondo compiacimento per l’importante risultato conseguito da Luciano Bianchi, che rafforza ulteriormente la presenza e l’influenza della provincia di Grosseto all’interno delle dinamiche nazionali della Federazione”.

“La rielezione di Luciano Bianchi è davvero una bella notizia per la nostra associazione e per tutti gli imprenditori del settore della Maremma – commenta Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto – Il congresso Fimaa ha riconosciuto i risultati del lavoro compiuto da Bianchi come punto di riferimento degli agenti immobiliari della provincia di Grosseto e non solo. Nei suoi primi dieci anni di mandato nazionale molte sono state le iniziative organizzate per favorire la crescita della categoria. Un lungo periodo che ha accresciuto ancor più anche la sua esperienza nel campo delle relazioni istituzionali, bagaglio professionale e culturale che come presidente della Federazione maremmana potrà ora mettere a disposizione di tutti i nostri associati. Confcommercio Grosseto è orgogliosa di poter annoverare il presidente Bianchi tra i propri dirigenti, nella convinzione che solo attraverso una rappresentanza forte e qualificata sia possibile affrontare le sfide del mercato e garantire un futuro prospero non soltanto alla categoria degli agenti immobiliari, ma all’intero territorio provinciale”.