FONTEBLANDA – Un’auto è finita fuoristrada in un incidente avvenuto questa sera nella zona di Fonteblanda, nel comune di Orbetello, all’altezza dell’Osa.

L’incidente è avvenuto nella corsia con direzione Grosseto. L’auto è finita nel campo. La persona a bordo è stata soccorsa dagli operatori della Misericordia e trasferita in ospedale. Non è in pericolo di vita.

Sul posto la Polizia stradale di Orbetello.