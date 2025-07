GROSSETO – «Il nostro cuore è colmo di gioia e gratitudine: Giacomo Cappellini residente a Grosseto e cresciuto a Massa Marittima ha conseguito la laurea magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare con votazione di 110 e lode e menzione speciale da parte della commissione presso l’università di Siena – Polo scientifico di San Miniato» così la famiglia di Giacomo commenta il conseguimento della laurea.

«Si è distinto con una tesi sulla “modulazione della risposta neuro-comportamentale alla deprivazione di sonno nel ratto, attraverso l’espressione dei co-trasportatori catione-cloro NKCC1 e KCC2”. Un traguardo importante, che non rappresenta solo la fine di un percorso accademico eccellente, ma soprattutto la testimonianza della sua determinazione, del suo amore per la scienza e della sua grande umanità».

«Giacomo ha sempre avuto uno sguardo curioso sul mondo, una mente brillante e un cuore sensibile. Fin da piccolo sognava di diventare un giorno uno scienziato: la passione per la biologia lo ha accompagnato in ogni fase della sua crescita, ispirata anche dal desiderio profondo – nato da una promessa fatta alla nonna Isetta volata in cielo per una malattia – di contribuire con la ricerca a migliorare la vita degli altri».

«Oggi quella promessa è diventata impegno, quella passione è diventata professione. E noi, come famiglia, non possiamo che esserne fieri ed emozionati. La famiglia e gli amici in questo giorno speciale augurano a Giacomo un futuro luminoso pieno di scoperte, soddisfazioni e felicità».