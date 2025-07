SANTA FIORA – Presentati i nuovi ambulatori della futura Casa di comunità di Santa Fiora. Questo mercoledì 9 luglio insieme a cittadini, rappresentanti delle associazioni, sono intervenuti il direttore generale Asl Tse, Marco Torre; la direttrice della Zona distretto, Tania Barbi e il sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi.

Le autorità hanno visitato gli ambienti dell’ex asilo infantile di piazza Balducci, ora sede del distretto sanitario, ovvero il luogo dove si concentrano tutte le attività per la salute e la prevenzione.

L’immobile di Santa Fiora è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione interna volto ad adeguarlo alle funzioni della futura Casa di comunità “spoke”. Le opere sono state finanziate mediante lo stanziamento di circa 100 mila euro di risorse proprie della Asl Tse, provenienti dal fondo per le manutenzioni straordinarie dell’area grossetana. Sono stati aumentati gli ambienti a disposizione del personale con i conseguenti adattamenti degli impianti.

Nella struttura sono già attivi i seguenti servizi: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, assistenti sociali, medici specialisti (otorino, ortopedico, dermatologo), infermieri di famiglia e comunità, Cup, punto prelievi (lunedì, mercoledì e venerdì), personale amministrativo.

«Con questo intervento andiamo ad offrire alla popolazione dell’Amiata un punto di riferimento per le cure con una migliore organizzazione – dichiara il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana sud est, Marco Torre -. Nello spirito di un’azione sempre più aderente alle necessità dei cittadini e dei loro bisogni di salute, anche qui a Santa Fiora, con risorse proprie dell’Azienda, portiamo la logica di presidio territoriale più avanzata».

«Siamo particolarmente soddisfatti del percorso intrapreso qui a Santa Fiora – dichiara la direttrice della Zona distretto, Tania Barbi -. Grazie al rapporto con i medici di medicina generale, con i pediatri e con gli specialisti, riusciamo ad offrire una risposta sempre più integrata. Ringrazio tutto il personale di questo presidio per l’attività quotidiana in favore della popolazione».

«Siamo molto contenti di essere arrivati all’inaugurazione degli ambulatori di distretto – ha commentato il sindaco Federico Balocchi -. Da tempo auspicavamo questa ristrutturazione che ha consentito di aumentare il numero di locali all’interno dell’edificio, creando le condizioni ottimali di lavoro per accogliere contemporaneamente più professionisti, destinando a ciascuno stanze separate. Questa struttura rappresenta un passaggio fondamentale per avere a Santa Fiora medici specialisti garantendo una sanità più vicina, accessibile e di qualità per tutti. Dovremo tutti lavorare per rendere il distretto sempre più vissuto e popolato di medici di base e di specialisti».