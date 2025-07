GROSSETO – Aggiornamento ore 18.15: L’incendio è in fase di contenimento, ma la fiamma è ancora attiva su parti del perimetro. Sta intervenendo anche un Canadair.

News ore 17.35: La Regione Toscana parla di «una vasta area collinare coperta da aree boscate e seminativi. Dato il forte vento presente in zona sono state immediatamente attivate sei squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali dell’Unione dei comuni delle Colline Metallifere. Due direttori operazioni coordinano le operazioni di spegnimento e gli sgancio di tre elicotteri del sistema regionale».

«Sono presenti anche i Vigili del fuoco con le autobotti necessarie ai rifornimenti dei mezzi antincendio e per eventuali presidi di manufatti civili che potrebbero essere minacciati dall’incendio – prosegue la nota della Regione -. Con l’obiettivo di contenere il fronte entro sera per consentire le operazioni di bonifica in nottata, è in corso di valutazione l’invio di figure specializzate per lo spegnimento del fuoco a supporto dei direttori delle operazioni e si valuta anche di rinforzare il dispositivo di spegnimento con altri mezzi aerei e altre squadre a terra»

News ore 16.30: Incendio in corso nella zona delle Piagge del Maiano, tra i comuni di Grosseto e Scansano.

Un’area boschiva, poco dopo le 15, è presa fuoco questo pomeriggio e sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco. Sul posto anche i volontari della Racchetta Alta Maremma e la squadra delle Colline Metallifere.

Le fiamme hanno lambito l’azienda agricola Lena (come si vede nella foto con il terreno bruciato).

Il fumo è molto alto, una colonna che si vede a chilometri di distanza. In arrivo l’elicottero.

Notizia in aggiornamento.

