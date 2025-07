Foto di repertorio

GROSSETO – I migliori interpreti dell’Atletica paralimpica italiana tornano a sfidarsi nel fine settimana del 12 e 13 luglio per i Campionati Italiani Assoluti in scena allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, storico impianto già teatro di grandi appuntamenti nazionali e internazionali, che per l’occasione accoglierà 183 atleti in rappresentanza di 53 società provenienti da tutta la penisola.

Grande attesa per l’argento paralimpico Maxcel Amo Manu (Fiamme Azzurre) che sarà impegnato sui 100 e 200 T64, le due gare in cui si è laureato campione del mondo nel 2023. Al fianco del fuoriclasse azzurro in entrambe le prove i compagni di nazionale Francesco Loragno (Elite Academy Bari) e Simone Manigrasso (GSH Sempione 82). In un periodo di forma invidiabile che lo ha visto ritoccare più volte i primati italiani con tanto di migliore prestazione europea tanto sui 100 quanto sui 200 T44, Marco Cicchetti (Paralimpico Difesa – GSH Sempione 82) proverà ad illuminare anche la pista di Grosseto in entrambe le specialità. Triplice appuntamento invece per Carlo Fabio Marcello Calcagni (Paralimpico Difesa – Keep Fit) che sarà in azione sui 100, 400 e 5000 T72, distanze nelle quali detiene rispettivamente i due primati del mondo e la migliore prestazione mondiale di sempre. Riccardo Bagaini (Paralimpico Difesa – GSH Sempione 82) torna a correre nei 400 T47 dopo il record italiano fatto segnare nel mese di giugno al Grand Prix di Parigi, oltre che sui 200 T47 nella mattinata di domenica. Di nuovo al via anche l’altro portacolori del Paralimpico Difesa Fabio Bottazzini sui 100 e sui 200 T64, gara quest’ultima in cui è riuscito a salire sul secondo gradino del podio al Mondiale 2023. Stesse distanze anche per Emanuele Di Marino (Paralimpico Difesa – Anthropos) nella categoria T44. Al via dei 400 T20 Ndiaga Dieng (Paralimpico Difesa – Anthropos), reduce da un ulteriore miglioramento del primato italiano che già gli apparteneva e ritoccato nel mese di giugno tra le corsie dello stadio Charléty di Parigi.

Curiosità per il ritorno in gara della primatista mondiale dei 100 T63 Ambra Sabatini (Fiamme Gialle), atleta di casa – anche se residente a Livorno da novembre – che allo Zecchini sarà impegnata non solo nei 100 ma anche nel lungo, dove ha già fatto registrare un notevole 5,13 al debutto. In pedana la finalista paralimpica di Parigi 2024 Arjola Dedaj (Anthropos) nel suo salto in lungo e sui 100 T11. Medesime prove anche per l’altra atleta della nazionale Giuliana Chiara Filippi (Paralimpico Difesa – Atletica Rotaliana) nella categoria T64. La primatista italiana Valentina Petrillo (Omero Bergamo) sarà in pista nei 100, 200 e 400 T12.

Assunta Legnante è pronta a prendersi la scena nei lanci per continuare a scrivere la storia della categoria F11. La capitana azzurra, tre volte medaglia d’oro nel peso alle Paralimpiadi, sarà in gara per la società Anthropos anche nel disco e nel giavellotto. Al maschile attesa per Oney Tapia (Fiamme Azzurre) pronto a stupire nel disco F11, in cui è campione paralimpico in carica, e nel getto del peso. Oxana Corso (Fiamme Gialle), fresca di primato italiano nel peso, tornerà in gara allo Zecchini tra le atlete F35.

In chiave giovanile, osservati speciali gli atleti Academy e di interesse nazionale per cui i Campionati di Grosseto potrebbero rappresentare l’ultima tappa di avvicinamento agli European Para Youth Games di Istanbul a fine luglio. In particolare, occhi puntati sul portacolori dell’Omero Bergamo Ephrem Bona che correrà i 100 T63 per poi competere nelle prove del giavellotto e peso F63. Sulla stessa pedana sarà impegnato anche il giovane lanciatore del CUS Brescia Matteo Chiarlone, alla ricerca di grandi risultati nel disco, giavellotto e peso F12. Al femminile sarà invece Sonia D’Addabbo (Keep Fit) a scendere in gara nelle tre specialità dei lanci per la categoria F37. Sulla pedana del salto in lungo si propone come protagonista l’atleta delle Fiamme Oro Padova Riccardo Dalla Mana, poi impegnato anche tra le corsie dei 100 e 200 T11 al fianco di Gabriele Pirola (Freemoving). In pista anche Davide Fiore (Lyceum Roma XIII) sui 100 T72 e Giorgia Fascetta (Pro Sesto Atletica Cernusco), al via dei 100 e dei 400 T12.

A precedere l’evento, è in programma la conferenza stampa di venerdì 11 luglio alle 11:30, nella Sala Pegaso della Provincia di Grosseto (Piazza Dante Alighieri). Interverranno autorità locali, rappresentanti della FISPES, gli atleti paralimpici Ambra Sabatini e Marco Cicchetti, oltre ad altri protagonisti del mondo sportivo, istituzionale e rappresentanti delle realtà che sostengono le attività federali.

Tutte le competizioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione.

Tutte le informazioni relative alla manifestazione, gli iscritti e i risultati sono reperibili alla pagina ufficiale dell’evento.