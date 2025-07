CANA – Da bambina guardava le case svuotarsi, le serrande abbassarsi, gli amici partire.



«Cana si stava spegnendo sotto i miei occhi – racconta Lucia Tosini, oggi presidente della Pro Loco – eppure io non ho mai desiderato andar via per sempre. Ho sempre creduto nelle piccole fughe sostenibili, per vedere, conoscere, e riproporre nella propria realtà. Ho sempre creduto che questo paese, così piccolo e apparentemente silenzioso, custodisse un potenziale inespresso, una bellezza autentica, tutta da riscoprire»

E così è stato. Cana, borgo abbracciato dalle colline maremmane, oggi è un luogo in cui l’arte cammina tra le strade, s’arrampica sui muri, si fa emozione collettiva.

Lucia aveva un sogno, quello di promuovere il suo territorio, di raccontarlo in modo nuovo, ma fedele alla sua anima, e quel sogno ora sta prendendo forma. «Grazie alla visione di Daniele Bedini e Silvano Bavia, che hanno unito arte e accoglienza con il loro “Wine Bar-Art Gallery”, e al supporto entusiasta della comunità, il paese è diventato un museo diffuso, un circuito permanente di bellezza».

Svelato il murales del castello, con lui volpi, beccacce e altri animali

Grazie a questa vivacità, a Cana hanno fatto tappa numerosi artisti e opere. «Abitanti e arte – prosegue Lucia – hanno creato un circuito di opere e persone che ha fatto arrivare in paese un’idea di bellezza, di cultura diffusa ed eredità condivisa ancora più forti. Il talento, la genialità, la visione onirica di sculture, installazioni e dipinti, dislocati lungo tutto il territorio comunale rimanda ad un concetto di arte come forma di educazione, come patrimonio intellettuale di tutti, perché l’arte è emozione, è contemplazione, è brivido».

E così, ogni anno, le opere di artisti come Paolo Staccioli, Jody Pinge, Sarah e Giacomo del Giudice, Skim, Ericailcane, Giovanni Maranghi, Danilo Fusi, Lorenzo Malfatti, Vidà, Silvano Bavia e tanti altri, raccontano una Cana e un territorio nuovi e tradizionali allo stesso tempo. In un paese che ha scelto di non arrendersi allo spopolamento, ma di farsi culla di creatività, colore, identità.

Sabato 5 luglio, un nuovo tassello si è aggiunto a questo racconto: il murales dell’artista Skim, realizzato in perfetta sintonia con la comunità che lo ha accolto da tempo come “uno di casa”.



Sulla parete che si affaccia sulla piazza è comparso uno stemma del castello di Cana, interpretato con stile inconfondibile, mescolando storia, gioco e poesia.

«Sensibile e geniale, Skim ha partecipato a iniziative benefiche, anche in favore della delegazione di Roccalbegna della CRI – ricorda Lucia – e sabato ha “skimmato” una parete intera proponendo un insolito stemma del castello di Cana. Durante la serata sono apparsi sui muri anche gatti, topini e beccacce. Piccoli segni d’affetto, tracce di un dialogo tra artista e paese».

A fine estate arriva la nuova installazione a Cana

«Tutto questo fa pensare quanto la rinascita dei nostri borghi passi anche dalla loro valorizzazione artistica, perché l’arte non è solo emozione, ma anche rinascita e sviluppo», precisa Lucia.

A fine estate è previsto l’arrivo di una nuova installazione. «Sarà curata dall’artista Silvano Bavia, nel borgo di sotto – conclude Lucia – L’inaugurazione, come ogni evento, coreografia o installazione è, come sempre, garantita grazie all’impegno delle ragazze e dei ragazzi dell’Associazione Pro Loco. Un gruppo di persone che con entusiasmo, passione e amore per il territorio lavorano per la buona riuscita di ogni cosa».