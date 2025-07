CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Matteo Sensi della Domestic Stret Racing, e Stefano Ferruzzi della squadra viterbese Sanetti Sport Grisù si impongono nel Trofeo Macchiascandona. La manifestazione di ciclismo amatoriale Uisp, è stata organizzata dal Team Marathon Bike con il patrocinio di Provincia e Comune di Grosseto e supportata dalla Banca Tema e Cantina Vini di Maremma di Marina di Grosseto.

Predisposta dagli organizzatori la doppia partenza per garantire più sicurezza ai corridori che si sono presentati in 85 al via. Nella prima partenza come sempre andatura velocissima con scatti e contro scatti ma il gruppo è rimasto unito sino alla volata conclusiva. Incertissimo l’esito finale con un testa a testa emozionante tra Matteo Sensi e Mikael Demiri. Alla fine primo Sensi, secondo Demiri e terzo Alberto Turchetti. Nella seconda niente da segnalare fino a una ventina di chilometri dalla fine dei settanta del tracciato, quando si sono sganciati dal gruppo, Gianni Buonamici, Iuri Pizzi, Michele Massa, Roberto Maggioli e Stefano Ferruzzi. Per gli inseguitori niente da fare e i sei corridori si sono presentiti sul traguardo posto a Pogg’Alberi per la volata. Stefano Ferruzzi, fresco campione italiano, si è imposto su Iuri Pizzi e Michele Massa. Questi i premiati di categoria: daniele Dainelli, Tiziano Mura, Lucio Margheriti, Michele Massa, Iuri Pizzi, Fabrizio Bandini, Fabio Alberi e tra le donne l’ha spuntata Marianna Paci su Alessia Franchi e Valeria Tomasulo.